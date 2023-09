Workshop in Dortmund: Wie kann man Saatgut selber nachziehen?

So sollen die Tomaten später mal aussehen

Gelb, orange, rot, dunkelrot – groß und rund oder klein und eiförmig: Im Gewächshaus der Gärtnerei GrünFrau in Dortmund wachsen hunderte Tomatenpflanzen. Und die meisten von ihnen bekommt man nicht im Supermarkt, erklärt Workshopleiter und Vorstand des Ernährungsrates der Stadt Dortmund Jörg Lülling: "Was gibt es im Supermarkt? Vier Sorten sind zugelassen. Wir haben hier 12, 13 Sorten, einige sind säuerlich, andere so süß, dass man denkt, man kann Bonbonpapier drum packen."

In Lüllings Workshop lernen Interessierte, wie man aus den leckeren Früchten eigenes Saatgut nachziehen kann.

Gemüse selber züchten gegen Monotonie im Supermarktregal

Michael Heinitz und andere Teilnehmer des Saatgut-Workshops

Zu den Interessierten gehört auch Michael Hanitz. Er hat sich bei der Stadt Dortmund sogenanntes Open-Source-Saatgut besorg. Mit seinem ersten Anbauversuch ist er allerdings gescheitert: "Ich habe da offentlich keinen Grünen Daumen. Deswegen bin ich heute hier, um mal zu gucken, ob es einen Trick gibt. Eine Freundin hat sie erfolgreich gezüchtet und sie ist sehr lecker."

Erst mal erklärt Jörg Lülling am Beispiel der Tomate, warum Artenvielfalt wichtig ist. 60 Prozent der Gemüsesorten seien bereits verloren gegangen, weil große Konzerne nur wenige hybride Sorten züchten würden. Diese brächten zwar hohen Ertrag, seien aber nicht samenfest – heißt, sie lassen sich nicht oder nur schlecht vermehren.

Jörg Lölling leitet den Workshop

Dem müsse man etwas entgegen setzen: "Dann kommen wir wieder zu dem Punkt, wir versorgen uns selber, wir machen unser eigenes Saatgut und überlassen das nicht den großen Konzernen, die noch andere Interessen verfolgen."

"Fühlt sich an wie Glibberschleim

Da setzt die Bewegung für Open-Source-Saatgut an: alte Sorten, auf die die großen Saatgutkonzerne keine Patente besitzen, zu vermehren und nachzuziehen. Im Seminar der Stadt Dortmund lernen die Teilnehmer wie.

Zunächst werden die Tomaten zerteilt