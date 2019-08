" Wir haben zwei Enkel und wir fragen uns, wie werden sie später leben ", sagt Jutta Richter. Sie sitzt neben ihrem Ehemann Jörg Höhfeld auf ihrem grünen Balkon mitten in der Herner City. " Wir hatten Angst, dass es am weltweiten Aktionstag von Fridays for Future keine Demo in Herne geben wird ", sagt der 75-Jährige.

Das Ehepaar Jutta Richter und Jörg Höhfeld hat für den 20. September 2019 einen Demonstration in Herne angemeldet. An diesem Tag hat die Jugendbewegung "Fridays for Future" Menschen aller Altersgruppen aufgerufen, auf die Straße zu gehen. Die beiden Alt-68er nennen ihre Demo "Oma und Opa for Future".