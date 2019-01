Ölpellets – schwere Vorwürfe gegen Staatsanwälte

30.000 Tonnen krebserregende Raffinerieabfälle, sogenannte Ölpellets, landeten 2010 illegal in einer Tongrube in Schermbeck – wo sie bis heute liegen. Ein Vielfaches wird seit Jahren – nach Ansicht von Rechtsexperten ebenfalls illegal – in dem benachbarten Kohlekraftwerk verbrannt. Ein Umweltskandal, sagen viele. Nun gibt es auch schwere Vorwürfe gegen die Staatsanwaltschaft.