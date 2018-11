Speziell die 25 Sehenswürdigkeiten entlang der Route der Industriekultur locken demnach Millionen Besucher an. Dazu gehören beispielsweise die Zeche Zollverein in Essen und der Landschaftspark Nord in Duisburg. Im vergangenen Jahr sorgte laut der Studie der Tourismus an der Route für einen Umsatz von rund 285 Millionen Euro und sicherte über 6100 Arbeitsplätze.

Stand: 13.11.2018, 13:40