Gestohlenes Modellboot führt Oberhausener Polizei zu Verdächtigem

Diesen Geburtstag hatte sich der Verdächtige wohl auch anders vorgestellt. Genau an seinem 29. Geburtstag kam der Mann in Untersuchungshaft. Er wird verdächtigt, in ein Wohnhaus eingebrochen und mehrere Wertgegenstände mitgenommen zu haben.

Der Täter hat laut Polizei eine Fensterscheibe mit einem Stein zerstört und sind so in das Treppenhaus des Einfamilienhauses eingestiegen. Geklaut wurden dort unter anderem Bargeld, ein Tablet-PC und auch ein Modellboot. Genau in dem befand sich ein sogenannter "AirTag", also ein Chip zur Ortung des Gegenstands mit dem Handy.

Polizei nutzt Ortungsfunktion des " AirTags "

Von der Ortungsfunktion hat die Polizei dann Gebrauch gemacht und so alle geklauten Gegenstände aufgespürt, samt mutmaßlichem Täter. Der polizeibekannte Mann sitzt deshalb nun in Untersuchungshaft.