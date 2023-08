Gegen Hass und Gewalt: Selbstverteidigung für queere Menschen

Täter suchen Opfer und keine Gegner. " Queere Menschen sind oftmals in der Wahrnehmung der Täter leichte Opfer – so nach dem Motto: 'Die wehren sich ja nicht '“, so Mike Kaul, Selbstverteidigungstrainer aus Dinslaken.

" Gegen diese Angriffe haben ich ein spezielles Trainingskonzept entwickelt, damit queere Menschen nicht Opfer werden, sondern lernen, sich bei Belästigung und Bedrohung zu behaupten und sich im Notfall gegen einen Angreifer einfach und effektiv zu wehren. “ Es geht darum, Angst in Mut und Wehrlosigkeit in Wehrhaftigkeit zu verwandeln.

Stark fühlen und vorbereitet sein

Mike Kaul hat ein Konzept für Stärke und Sicherheit

An dem Schnupperkurs in Oberhausen nehmen elf Schwule, Bisexuelle, Queere und Transfrauen aus dem westlichen Ruhrgebiet teil. " Für mich geht es darum, mich stark zu fühlen, egal wo ich bin. Als Transfrau habe ich oft das Gefühl, dass ich verletzlich bin.



Dieser Kurs ist meine Gelegenheit, meine Ängste zu überwinden und mich mutiger zu fühlen, egal in welcher Situation ", so Valerie Klug, Transfrau aus Wien.

Wenn Valerie ihre Freundin Liara Jung umarmt oder küsst, fühlt sie sich in der Öffentlichkeit nicht immer sicher, egal ob in Österreich oder bei ihrer Freundin in Oberhausen. " Ich wurde auch schon mal negativ angemacht “, erzählt sie. " Es wurde nie extrem. Ich bin aber gerne vorbereitet. “

Ein Konzept für Stärke und Sicherheit

Schwerpunkt: Das Erkennen von Gefahren

Ein kräftiger Schlag gegen die Boxpratze, dazu ein lauter "Stopp!“-Schrei. " Mein Ziel ist es, queere Menschen dazu zu befähigen, sich in belästigenden oder bedrohlichen Situationen zu behaupten “, so Mike Kaul.

Der Kurs legt Schwerpunkte auf das Erkennen von Gefahren, darauf, wie man in einer Krisensituation kommuniziert und – falls es dennoch zu einer körperlichen Konfrontation kommt – darauf, dass man dann Techniken beherrscht und unter Hochstress funktionieren kann.