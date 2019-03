Der Oberbürgermeister hatte in der Türkei Afyon besucht, die Partnerstadt von Hamm. Auf dem Rückweg habe er dann bei seinem Freund Cagirici in Istanbul vorbeigeschaut, erklärt Thomas Hunsteger-Petermann. Er sei etwas überrascht, was die türkischen Medien am Ende daraus gemacht hätten.

Oberbürgermeister bestreitet Wahlkampfhilfe

Hunsteger-Petermann bestreitet, für die AKP Werbung gemacht zu haben. Er habe lediglich für eine Person geworben. Dabei handelt es sich um Lokmann Cagirici, AKP -Mitglied und Bürgermeister des Istanbuler Stadtteils Bagcilar. Cagirici tritt bei den Kommunalwahlen in der Türkei am 31. März an.

Der Hammer Oberbürgermeister sagt, er kenne den Politiker seit Jahren und sei von ihm als Bürgermeister überzeugt. Deshalb habe er sich bei zwei Seniorenveranstaltungen in Istanbul für ihn eingesetzt.

Grüne in Hamm kritisieren OB erneut

Bereits im Jahr 2017 gab es besonders von den Grünen in Hamm Kritik. Damals war der Oberbürgermeister mit einer städtischen Delegation nach Ayfon gereist - zu Festlichkeiten in der Partnerstadt. Die gilt als Hochburg der Regierungspartei AKP .

Die AKP und Präsident Erdogan werden international scharf kritisiert, beispielweise wegen Verstößen gegen Pressefreiheit und Menschenrechte.

