Wie lassen sich die Probleme bei der Eurobahn in den Griff bekommen? Wie kann der NWL (Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe) als Auftraggeber der Eurobahn angemessen auf Probleme reagieren? Diese Fragen beschäftigen am Donnerstag (06.12.2018) die Verbandsversammlung des NWL . In ihm haben sich die westfälischen Verkehrsverbünde zusammengeschlossen, er beauftragt den Schienennahverkehr in Westfalen-Lippe.

Frust bei Pendlern ist groß