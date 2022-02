Gegen Abholzung: Protestaktion von Fridays for Future in Oberhausen

Feuersalamander lebt im Sterkrader Wald

" Die Klimakrise muss konkret in Deutschland bekämpft werden und das ist nicht mit neuen Rodungen vereinbar ", so der junge Klima-Aktivist. Oberhausen liege auf dem vorletzten Platz aller Kommunen, was die Waldflächen angeht. Der Sterkrader Wald biete Lebensraum für viele Tiere - unter anderem dem bedrohten Feuersalamander.

Bei der zentralen Kundgebung von Fridays for future in Oberhausen wird auch Luisa Neubauer vom Bundesverband erwartet. Sie will von der Bundesregierung eine schnellere Verkehrswende fordern, die einen Ausbau von Autobahnkreuzen wie dem in Oberhausen überflüssig machen soll.

