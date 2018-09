Tausende Menschen feiern NRW-Tag in Essen

Die Blicke der Besucher, die sich am Berliner Platz in Essen versammelt haben, sind gen Himmel gerichtet. Ein Hubschrauber der Bundespolizei kreist in den Wolken. Dann springen Männer der Spezialeinheit GSG 9 aus der Maschine. Sie kreisen eine Zeitlang am Himmel, bevor sie punktgenau in der Mitte des Platzes landen. Die Zuschauer sind begeistert.

Pferdestaffel fehlt auf NRW-Tag in Essen

Rettungsdienste und Polizei präsentieren sich am NRW-Tag in Essen am Samstag (01.09.2018) auf einer extra eingerichteten Blaulichtmeile den Bürgern. Auf einer Wiese führen Hundestaffelführer vor, wie ihre Vierbeiner beim Verbrecherfangen helfen. Eigentlich sollte auf der gleichen Wiese auch die Pferdestaffel gezeigt werden. Doch dieser Programmpunkt musste ebenso gestrichen werden wie der Wasserwerfer. Beide werden bei den Demos in Chemnitz an diesem Wochenende dringender gebraucht.