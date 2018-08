Am Wochenende (31.08.2018 - 02.09.2018) lädt das Land NRW alle Bürger nach Essen ein. An drei Tagen bietet der NRW -Tag 2018 kostenlose Konzerte, Informationsstände und Angebote für Familien mit Kindern. Auf sechs verschiedenen Bühnen werden unter anderem die Band Alphaville, DJ Moguai und Stefan Stoppok auftreten.

Angebote zu verschiedenen Themenschwerpunkten