Schülerinnen und Schüler haben die Schule vermisst

Die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler ist erst vor zwei Wochen in die Schule zurückgekehrt. Die Vorfreude auf die Ferien halte sich deshalb in Grenzen. "Die Vorfreude hat schon nachgelassen, weil wir waren bestimmt 8 Monate oder so im Lockdown und nicht in der Schule, da war es eigentlich die meiste Zeit langweilig und Ferien ist irgendwie nichts besonderes mehr, wie vor zwei Jahren" , sagt auch Zehntklässler Lennart Gövensch

Schnelltests erweisen sich als gutes Hilfsmittel

Das Land NRW hat 1,8 Millionen Selbsttests an alle weiterführenden Schulen geschickt, damit sich alle Schülerinnen und Schüler noch vor den Osterferien auf das Corona-Virus testen lassen konnten.

An der Werner-von-Siemens-Gesamtschule in Unna hätten rund 80 Prozent der Schülerinnen und Schüler dies freiwillig getan. Das habe gut funktioniert, sagt Kloer. Er befürwortet die Selbsttests. Sie würden allen an der Schule mehr Sicherheit geben und das Miteinander vereinfachen.

Fortsetzung Wechselunterricht nach den Osterferien

Das Schulministerium NRW hat am Donnerstag Nachmittag bekannt gegeben, dass der Wechsel von Distanz- und Präsenzunterricht nach den Osterferien fortgesetzt werden soll. Außerdem sollen die Schulen weitere 1,5 Millionen Selbsttests bekommen, damit alle Schülerinnen und Schüler sich direkt zum Schulbeginn testen können. Die Werner-von-Siemens-Gesamtschule in Unna begrüßt diese Entscheidung.

Stand: 26.03.2021, 08:51