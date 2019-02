Projekt soll Kirchenumnutzungen vereinfachen

StadtBauKultur NRW will Kirchen vor Leerstand und Verfall schützen. Ein positiver Nebeneffekt: die Kirchen bleiben für das Stadtbild erhalten. Betroffen sind nach Schätzungen nämlich zwischen 1.500 und 2.000 Kirchen in ganz Nordrhein-Westfalen.

Erfolgreiche Umgestaltungen

Wohnkirche in Mönchengladbach

Die Möglichkeiten für Umgestaltungen sind vielfältig und waren schon in der Vergangenheit erfolgreich. In Mönchengladbach wird eine Kirche zum Wohnen genutzt. In Bochum wurde die Marienkirche zum Musikforum umgestaltet, eine andere in Gelsenkirchen wird zum Veranstaltungszentrum.

Stand: 14.02.2019, 14:23