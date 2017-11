Vermehrt Fälle von Krätze in NRW

In vielen Städten in Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Patienten, die an Krätze erkrankt sind, deutlich angestiegen. Alleine in Duisburg sind in diesem Jahr fast 400 Fälle von Krätze gemeldet worden. Auch in Essen, Bochum und den Kreisen Wesel und Kleve häufen sich die Erkrankungen.

Krätze ist immer da

Die Dunkelziffer der Erkrankungen dürfte aber noch höher sein. Denn die Infektionskrankheit ist nur meldepflichtig, wenn sie in Gemeinschaftseinrichtungen wie Kitas oder Seniorenheimen auftritt.

Video starten, abbrechen mit Escape Vermehrt Fälle von Krätze in Duisburg | 02:23 Min. | Verfügbar bis 21.11.2018

" Die Krankheit ist eigentlich immer da. Es kann also nicht die Rede davon sein, dass sie wieder ausgebrochen ist ", so Dieter Weber, der Leiter des Gesundheitsamtes Duisburg. " Es gibt und gab immer Menschen, die unter Krätze leiden, die Krankheit nicht behandeln und andere anstecken. "

Ausgelöst durch Hautmilben

Die winzigen Milben sorgen unter der Haut für starken Juckreiz

Ausgelöst wird Krätze durch Hautmilben. Sie sind so klein, dass sie mit bloßem Auge nicht zu sehen sind. Die Bezeichnung Krätze ist auf den Juckreiz zurückzuführen, der so stark ist, das man ihm nicht widerstehen kann.

Ansteckung erfolgt bei Hautkontakt

"Oft wird Krätze mit Verwahrlosung und mangelnder Hygiene in Verbindung gebracht" , erklärt Dieter Weber. "Das stimmt so aber nicht. Denn ähnlich wie bei Läusen breiten sich Krätzmilben da aus, wo viele Menschen eng zusammen sind ."

Behandelt werden kann die Krankheit mit Cremes oder Tabletten. Das kann derzeit allerdings problematisch sein, denn in vielen Apotheken gibt es bei Krätze-Medikamenten im Moment Lieferengpässe.