In Köln gibt es heute Abend gleichzeitig vier Demonstrationen und Mahnwachen: in der Innenstadt vor dem Kölner Dom und am Heumarkt und in den Stadtteilen Mülheim und in Kalk. Auf dem Heumarkt wird mit 800 Demonstrierenden die größte Kundgebung erwartet. Laut der Kölner Polizei haben die Demonstrierenden vor, vom Heumarkt zum Rudolfplatz zu ziehen. Das führt auch zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der Kölner Innenstadt.

Etwa 250 Demonstranten in Hagen erwartet

In Aachen wird es ab 18 Uhr am Bahnhof Rothe Erde eine Kundgebung mit Schweigeminute für die Opfer und anschließend einen Demozug in die Innenstadt geben. Aufgerufen hat zur Demo ein Bündnis verschiedener Gruppen. Angemeldet sind laut Polizei etwa 250 Personen. Die Polizei rechnet aktuell nur mit kleineren Verkehrsbehinderungen entlang des Aufzugweges.

Auch in Duisburg wird der Opfer des Anschlags gedacht: Das Bündnis "Duisburg stellt sich quer" organisiert das Gedenken auf dem Johannismarkt im Stadtteil Marxloh. Etwa 200 Menschen sollen kommen. Aus "einsatztaktischen Gründen" möchte die Polizei nicht darüber informieren, ob besondere Sicherheitsvorkehrungen geplant sind.

In Hagen hat das Kommunale Integrationszentrum der Stadt eine Plakataktion organisiert. Man wolle gemeinsam mit Geschäften, Vereinen und verschiedenen Bildungseinrichtungen die Gesichter der Opfer des Anschlags und ihre Namen zeigen.

Angehörige der Opfer kommen zu Wort