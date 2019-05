Die Justiz in Nordrhein-Westfalen kommt bei der Bewertung rechtsextremer Wahlplakate zur Europawahl zu unterschiedlichen Schlüssen. Die Staatsanwaltschaft in Duisburg teilte am Mittwoch (22.05.2019) mit, man habe Plakate der Parteien NPD und "Die Rechte" geprüft, nachdem mehrere Strafanzeigen wegen des Verdachts der Volksverhetzung eingegangen seien.

Die Plakate seien vom Grundrecht auf Meinungsfreiheit gedeckt. Bei mehrdeutigen Aussagen sei es unzulässig, nur von der strafbaren Deutung auszugehen, wenn es auch straflose Deutungen gebe.

Gelsenkirchen lässt rechtsextreme Wahlplakate entfernen