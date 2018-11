Übergang zu weiteren Hilfsangeboten

In der neuen Einrichtung sei jeder Wohnungslose willkommen, so die Leiterin, verpflichte sich aber, Kontakt mit der Beratungsstelle für Wohnungslose aufzunehmen, um irgendwann wieder in einer eigenen Wohnung zu leben. Die neue Einrichtung versteht sich generell als Ort, an dem wohnungslose Menschen Kraft bekommen, um in weitere Hilfsangebote einzusteigen.

Stand: 09.11.2018, 08:26