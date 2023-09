Wieder mehr Notdienste für Haustiere

Verängstigt schmiegt Bonnie sich an ihr Frauchen. Die 10jährige Hündin hat Zahnschmerzen und hohes Fieber. Ausgerechnet am späten Abend. Sylvia Lehmann ist froh, dass sie noch eine Tierarztpraxis in Dortmund gefunden hat, die einen Notdienst anbietet.

Bis zu 80 Anrufe

Bis 23 Uhr bietet Moritz Ostermann Hilfe für Notfälle an. Bis zu 80 Anrufe gibt es da schonmal an einem Abend. Der Tierarzt findet, dass Stadtteil-Praxen die Aufgabe haben, solche Fälle von den wenigen Tierkliniken fernzuhalten: „Damit die Kolleg/innen dort sich auf die schweren Fälle, wie überlebenswichtige OPs konzentrieren können“, so Ostermann.

Angebote rund um die Uhr

Die Tierklinik in Recklinghausen hatte zeitweise ihre Notdienste eingeschränkt. Jetzt gibt es auch dort wieder ein erweitertes Angebot mit einem Dienst rund um die Uhr. Für viele Tierbesitzer in Westfalen und im Ruhrgebiet eine große Erleichterung.

Notdienste wieder attraktiver

Manche kleine Praxis kann so einen Dienst personell kaum stemmen. In NRW gibt es im Gegensatz zu anderen Bundesländern keine Vorschrift der Kammern. Die neue, höhere Gebührenordnung für Tierärzte macht den Dienst zumindest lukrativer.

Sylvia Lehmann, die Besitzerin von Hündin Bonnie zahlt an diesem Abend die über 200 Euro in der Notfall-Praxis in Dortmund gern. Tierarzt Moritz Ostermann und seine Mitarbeiterin haben heute einen relativ ruhigen Notdienst. Um 23 Uhr können sie pünktlich Feierabend machen.

Über diese Thema berichte wir auch am 22.09.23 in der Lokalzeit aus Dortmund ab 19.30 Uhr.