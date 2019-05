Der bereits verurteilte IS -Terrorist Nils D. aus Dinslaken kommt erneut vor Gericht. Das Düsseldorfer Oberlandesgericht ließ am Dienstag (28.05.2019) die Anklage gegen den ehemaligen Kämpfer zu. Diesmal werden ihm Kriegsverbrechen und Mord vorgeworfen.

Der 29-Jährige soll 2014 in Syrien drei Gefangene zu Tode gefoltert haben. Belastet wird er durch neue Zeugen, die sein Treiben in Syrien in ein ganz neues Licht stellten.

Bundesgerichtshof widerspricht Oberlandesgericht

Nils D. wurde bereits vor drei Jahren als IS-Mitglied zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Da das Grundgesetz eine Doppelbestrafung verbietet, hatte das Oberlandesgericht eine neue Anklage zunächst abgelehnt.