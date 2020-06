Night of Light: Hilferuf der Veranstaltungsbranche

Unternehmen aus der Veranstaltungsbranche und Locations für Events aus ganz Deutschland planen in der Nacht von Montag auf Dienstag (22. / 23.06.2020) ihre Gebäude oder ein Bauwerk in ihrer Region rot anzustrahlen. Damit wollen sie auf ihre schwierige Situation aufmerksam machen.

Zahlreiche Teilnehmer im Ruhrgebiet

Auch im Ruhrgebiet soll es in vielen Städten Aktionen geben. Unter anderem werden das UNESCO-Welterbe Zollverein - Doppelblock Schacht XII in Essen, die Turbinenhalle in Oberhausen und die Rathäuser in Herne sowie Gladbeck in rotem Licht erstrahlen.

Ohne Hilfe stehe die Branche vor dem Aus

"Die nächsten 100 Tage übersteht die Veranstaltungswirtschaft nicht! " warnt Tom Koperek, Initiator der Aktion „Night of Light“. Die aktuellen Auflagen und Restriktionen würden die wirtschaftliche Durchführung von Veranstaltungen quasi unmöglich machen. Damit stehe die gesamte Veranstaltungsbranche auf der "Roten Liste der aussterbenden Branchen" .

Durch die Aktion wollen die Beteiligten auch darauf aufmerksam machen, dass aus ihrer Sicht finanzielle Hilfen statt Kreditprogramme benötigt werden. Sie fordern außerdem einen Dialog mit der Politik, um einen Weg aus der Krise zu finden.