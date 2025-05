Finale vor Rekordkulisse: Staus und volle Bahnen erwartet

Außerdem geht die Polizei davon aus, dass der Anreiseweg für Fans, die mit dem Auto zur Arena in Duisburg fahren, deutlich länger dauern wird als an anderen Spieltagen. Die Duisburger Fans wollen mit einem Fanmarsch von der Innenstadt bis zum Stadion laufen. Deshalb werden am Samstag immer wieder Kreuzungen in Duisburg gesperrt, was zu längeren Staus führen könnte, so die Polizei.

Weil das Finale um den Niederrheinpokal mit mehr als 27.000 Zuschauern ausverkauft ist, werden auch Busse und Bahnen, die zum Stadion fahren, voller sein als in der abgelaufenen Regionalliga-Saison. Es ist eine Rekordkulisse für das Endspiel im Niederrheinpokal. Sportlich geht es um viel.