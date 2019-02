"Glückauf, Glückauf!" Die Gesichter voller Kohlenstaub, die weiße Kleidung verdreckt: So stehen die vier Kumpel aus Gladbeck auf dem Times Square in New York - und schmettern das Steigerlied. Sie wollen die Touristen, die sie neugierig umringen, zum Mitsingen animieren. Ganz klappt es nicht, der Text ist doch zu exotisch, dafür gibt es jede Menge Selfies.

Werbeaktion vor der Fashion Week

Die Aktion am Samstag (10.02.2019) ist eine Idee des jungen Modemachers Matthias Bohm aus Gladbeck, Chef des Labels "Grubenhelden". Er will seine Kreationen auf der Fashion Week vorstellen. Ihr besonderes Kennzeichen: In allen Stücken sind Teile alter und originaler Bergmannskluft verarbeitet.

Stand: 10.02.2019, 15:18