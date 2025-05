"Steht eine wichtige Entscheidung in deinem Leben an? Hör auf dein Bauchgefühl. Tu Dinge, die dir guttun und nicht anderen." Ein anderes Zitat lautet: "Das Leben hält noch so viel für euch bereit, und es gibt immer wieder neue Träume, die es zu erfüllen gibt. Also traut euch zu träumen!"

Die Botschaften in den Geschichten von Nachrichtensprecher Mark Bator, Kriminaldirektor Andreas Taube oder der ehemaligen Leistungsturnerin Elisa Chirino machen Mut, etwas Neues zu wagen. Die 27-jährige Elisa Chirino ist seit einem schweren Trainingsunfall vor elf Jahren querschnittsgelähmt, heute studiert sie Psychologie und ermutigt junge Menschen mit ihrer Geschichte "Liebe überwindet Grenzen" , das Leben zu nehmen, wie es kommt.

Geschichten über "magische Momente"

Mittlerweile freue sie sich mehr über Dinge, die sie früher als selbstverständlich angesehen hat, schreibt Elisa Chirino. Zum Beispiel ein magischer Moment auf einem Konzert: "Es ist einfach überwältigend, wenn die ganze Halle voll ist, die Mehrzahl der Menschen mitsingt und man diese besondere Energie spürt. Dann ist alles andere egal, und ich sauge diese positive Energie auf."

Die Autorinnen Elisa Chirino und Kerstin Lüdke mit Herausgeber Christian Lüdke während der Präsentation des Buches "Magische Lebensmomente".

Und sie hat ein Ziel: "Ich möchte später in die Forensik gehen und dabei helfen, straffällige Menschen zu verstehen und Verbrechen aufzuklären."

Auch mal auf das Bauchgefühl hören

Genau das macht Andreas Taube schon seit 30 Jahren. Mittlerweile leitet der Kriminaldirektor das Staatsschutz- und Anti-Terrorismuszentrum beim LKA Baden-Württemberg. Er erzählt in seiner Geschichte, dass seine ganze Familie musiziert habe, professionell, er aber immer Polizist werden wollte und sich diesen Traum auch erfüllt habe.

Dafür brauche es Mut und die Fähigkeit auf sein Bauchgefühl zu hören. Beides soll seine Geschichte jungen Menschen vermitteln: "Wir leben in ganz schwierigen Zeiten und ich glaube, Mut ist ein ganz wesentliches Element um zu sagen: es geht immer weiter. Es geht für dich weiter und du hast eine gute Zukunft. Gestalte sie mit. Und dafür braucht man Mut und auch den Bauch."

"Keine Angst vor dem Scheitern"

Der Lüner Psychotherapeut Christian Lüdke hat die Autoren für das Buch "Magische Lebensmomente" zusammengetrommelt. Am Sonntag wurde es in Lünen vorgestellt. Er ist überzeugt: "Mut zu machen bedeutet keine Angst vor dem Scheitern zu haben." Das Buch richte sich an elf- bis 14-jährige Jugendliche.

Es kann mit entsprechendem Begleitmaterial in verschiedenen Fächern, etwa Deutsch oder Kunst, eingesetzt werden und soll "jungen Menschen Anregungen geben, auf magische Momente im Leben zu achten." Christian Lüdke glaubt, dass auch Erwachsene aus den Geschichten sehr viel lernen können: "Einfach sehr freundlich mit sich selbst umzugehen, nichts für selbstverständlich zu nehmen und unfassbar dankbar zu sein für jeden Tag."

WDR-Reporter vor Ort

Christian Lüdke, Herausgeber des Buches

Über dieses Thema berichtet der WDR am 28.05.2025