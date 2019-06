Neue Krebs- und Alzheimerdiagnostik in Bochum

Frühere Diagnose von Krebs, Alzheimer, Parkinson und Multiple Sklerose – das ist das Ziel des Zentrums für Proteindiagnostik, das am Montag (03.06.2019) an der Ruhruniversität in Bochum eröffnet wurde. Hier werden Proteinveränderungen analysiert, die Krankheiten schon vor den Symptomen sichtbar machen.

Heilungschancen steigern

Die Arbeit des Zentrums soll Hoffnung machen. Prof. Dr. Klaus Gerwert, geschäftsführender Gründungsdirektor setzt große Hoffnung in die Proteindiagnostik: " Je früher wir solche Erkrankungen erkennen, desto erfolgreicher können sie therapiert werden. Das steigert die Heilungschancen enorm. "

An der Ruhruniversität wurde bereits ein Alzheimer Frühtest entwickelt. Eine Blutprobe reicht dabei, um die Krankheit zu diagnostizieren. Diese Forschungsergebnisse sollen nun schneller in die Praxis gebracht werden und das schon in den nächsten Jahren.