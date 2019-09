Die Brinkfortsheide in Marl gehört zur 2015 geschlossenen Zeche Auguste Victoria

Neun Halden sollen touristisch ausgebaut werden. Dazu zählen beispielweise "Kohlenhuck" in Moers, "Haniel" in Bottrop, "Mottbruch" in Gladbeck, "Scholven" und "Rungenberg" in Gelsenkirchen und die "Brinkfortsheide" in Marl, die zur 2015 geschlossenen Zeche Auguste Victoria gehört. Diese Halden sollen mit einem überdachten Aufenthaltsbereich und Ladestationen für E-Bikes ausgestattet werden.

Verhandlungen mit RAG laufen noch

Noch gehören die früheren Zechenhalden der RAG und stehen teilweise noch unter Bergaufsicht. Die endet teilweise erst 2028. Erst dann kann mit der Umgestaltung begonnen werden. Mit der RAG verhandelt der RVR gerade das Konzept und auch darüber, inwieweit sich das Unternehmen an der Höhe der Kosten beteiligen wird.

Halden als Ruhrgebietswahrzeichen

Dem RVR gehören bislang 37 Bergehalden. Viele von ihnen wurden als Landmarken in Szene gesetzt und sie zu Wahrzeichen des Ruhrgebiets gemacht. Auf den Halden kann man beispielsweise wandern oder Fahrradfahren.

Video starten, abbrechen mit Escape West ART Meisterwerke - Otto Piene - Geleucht - Halde Rheinpreußen - Moers. WESTART Meisterwerke. . 04:51 Min. . Verfügbar bis 30.12.2099. WDR.

Stand: 20.09.2019, 15:50