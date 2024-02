URBANATIX ESSENCE: Neuer Zirkus im Bochumer Schauspielhaus

" Eine Sphäre in nicht allzu ferner Zukunft. Irgendwo am Ende der Welt ", so der Veranstalter - Genau da spielt das neue Programm der Künstler. Über rund 100 Minuten hinweg erforscht das zehnköpfige Ensemble dabei in seiner Performance essenzielle Fragen des Lebens. Was macht uns aus? Was verbindet uns mit unseren Mitmenschen?

Ensemble begeht Kunstgenre des Neuen Zirkus

Mit der neuen Show taucht URBANATIX estmals in den Bereich des Neuen Zirkus ein. Schauspiel, Streetdance, Artistik und Musik verschmelzen auf der Bühne und nehmen die Zuschauer mit auf eine Reise durch die Disziplinen.