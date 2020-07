Stadt Dortmund will den neuen Laden nicht

Auch die Stadt hat den neuen Laden bereits im Blick, äußert sich aber noch zurückhaltend. Für Manfred Kossack, den städtischen Sonderbeauftragten für Vielfalt, Toleranz und Demokratie, ist aber klar, was das für ein Geschäft ist: „ Die verwendeten Symbole, Runen und Codes enthalten eindeutige Bezüge zur nationalsozialistischen Ideologie, Gewalt und Kolonialgeschichte. " Dortmund sei aber weltoffen und vielfältig.

" Deshalb hat sich die Stadt bereits im vergangenen Jahr erfolgreich gegen die Bekleidungsfirma und die von ihr propagierte menschenfeindliche Ideologie positioniert “, so Kossack. Die Stadt kündigte an, alles in ihren Kräften Stehende zu tun, „ um zu verhindern, dass Thor Steinar in Dortmund Fuß fasst. "

Stand: 28.07.2020, 19:24