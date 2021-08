Polizei-Reiterstaffel jetzt in Bochum zu Hause

Die Vorgeschichte ist lang: Schon 2015 beschloss das Land, die Reiterstaffel der NRW -Polizei an einem Ort zusammenzulegen. Bisher waren die insgesamt 32 Pferde und ihre Reiter nämlich an zwei Orten untergebracht - in Dortmund sowie in Willich am Niederrhein. Ein zentraler, gut angebundener Ort für die gesamte Staffel sollte nun her. Lange wurde gesucht.

Minister kommt zur Einweihung

Vor zwei Jahren erhielt dann das Grundstück in Bochum-Wattenscheid den Zuschlag, weil es zentral liegt, Platz bietet und mit Nähe zur A40 sehr gut an die Autobahn angebunden ist. Am Donnerstag nun wird das neue Quartier durch NRW -Innenminister Herbert Reul eingeweiht.

Neben den Stallungen gibt es auch eine große Koppel und Büros für die Mitarbeiter. Die Landesreiterstaffel wird bei besonderen Einsätzen eingesetzt. Dies können Fußballspiele, Demonstrationen oder größere Veranstaltungslagen im gesamten Land sein.

Stand: 12.08.2021, 10:48