Warum wird in Bochum verhandelt?

Werner Mauss lebt zwar in Rheinland-Pfalz, ist aber gebürtiger Essener. Lange Zeit war das Finanzamt Essen für ihn zuständig. Das Landgericht Bochum mit seiner Wirtschaftskammer hat sich in der Region auf solche Steuerfälle spezialisiert.

Allerdings ist diesmal in Bochum eine andere Wirtschaftskammer zuständig als im ersten Prozess.

Wer ist Werner Mauss?

Ex-Agent Werner Mauss, 1998

Der 79-Jährige gilt als "deutscher James Bond". Jahrzehntelang war er im Auftrag der Bundesregierung und von Polizeibehörden in geheimer Mission unterwegs, befreite unter anderem Geiseln in Südamerika, jagte RAF -Terroristen oder verhinderte - nach eigener Aussage - einen geplanten Mord an Papst Benedikt.

Nur wenig ist über sein Wirken in den Siebzigern, Achtzigern und teilweise noch Neunzigern bekannt. Auch ist undurchsichtig, von wem er wann und wie Geld für seine Arbeit bekam.