Grundschulwahl mit Corona: Viele Infos kommen digital

Die klassischen "Tage der offenen Tür" müssen in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Denn Abstände einhalten ist schwierig, weil es in den Fluren und Klassenräumen erfahrungsgemäß sehr voll ist. Auch für Kitakinder, die nächstes Jahr eingeschult werden, gibt es diesmal keine Schnupperstunden in Grundschulen.

Vieles läuft digital. Eltern müssen sich auf den Internetseiten der Schulen durchklicken und so über Schwerpunkte, Konzepte und Anmeldeverfahren informieren.

Schulen müssen digital überzeugen

Die Gertudisschule in Bochum hat ein anschauliches Video auf ihre Internetseite gestellt. Darin wird kindgerecht erklärt, was bei der Anmeldung wichtig ist und was Erstklässler erwartet. Die Brüder Grimm Schule in Mülheim bietet einen virtuellen Rundgang durch ihre Schule an. Das Video haben ehemalige Viertklässler selbst gedreht. Dabei haben sie auch Interviews mit Lehrern geführt, damit künftige Erstklässler sie schon ein bisschen kennenlernen können.

Eltern, die sich bei der Schulwahl unsicher sind und mehr Beratungen brauchen, können sich auch jederzeit telefonisch bei den Schulen melden und einen Termin für eine telefonische Beratung bekommen. In Mülheim haben sich mehrere Grundschulen zusammengeschlossen und bieten gemeinsam drei Informationstage in einer Kita in ihrem Stadtteil an, um die Anzahl der Besucher so zu entzerren.