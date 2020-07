Neue Radtouren durch Bochum

Neben dem Hauptfriedhof biege ich in eine relativ lange und viel befahrene Nebenstraße ein. Einen Radweg gibt es hier nicht. Der Wind kitzelt am Ellenbogen, als die Autos an mir vorbeirasen. Warum es dieses Teilstück in eine ausgewiesene Fahrradtour der Stadt Bochum geschafft hat, bleibt mir ein Rätsel.

Land in Sicht

Dann wird es langsam ländlicher. Der erste Reiterhof ist in Sicht. Ich fahre auf dem Parkway EmscherRuhr an der ehemaligen Zentraldeponie vorbei. Heute stehen dort riesige Sonnenkollektoren eines Solarkraftwerkes. Ein Stückchen weiter komme ich direkt an den Harpener Teichen vorbei. Auf einem kleinen Wasserfall tummeln sich zahlreiche Vögel beim morgendlichen Bad. Eine Bank lädt zu einer Pause ein.