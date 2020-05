Thyssen-Krupp leidet schwer unter Corona

Spielräume werden enger

Doch jetzt geht es Thyssen-Krupp wie einem vorerkrankten Patienten, der sich nach einem schweren Eingriff auf dem Weg der Besserung wähnt – und dann an Covid-19 erkrankt. Denn je länger die Corona-Krise dauert, desto weniger wird am Ende übrig bleiben von der dringend benötigten Finanzspritze. "Corona wird den Spielraum deutlich einengen", sagt Firmenchefin Merz.

Was das für die 162.000 Mitarbeiter und die Standorte bedeutet, ist noch unklar. Am kommenden Montag (18.05.2020) berät der Aufsichtsrat über die Lage. Dabei könnte auch entschieden werden, welche Werke gestärkt werden – und wo möglicherweise noch stärker gespart werden muss. In einem Brief an die Mitarbeiter hatte Merz schon gewarnt, die Firma befinde sich in einer ernsten Lage: "Nichts darf mehr ausgeschlossen werden."

Video starten, abbrechen mit Escape Thyssenkrupp unter Druck . Markt . . 07:11 Min. . UT . Verfügbar bis 04.09.2020. WDR.

Stand: 12.05.2020, 08:24