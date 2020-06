In einem Krankenhaus in Dortmund gibt es vermehrt Coronavirus-Fälle. Das Gesundheitsamt meldete am Mittwochabend (10.06.2020) fünfzehn neue Fälle im Dortmunder Klinikum Mitte. Bisher wurden insgesamt rund 2.450 Personen, Patienten und Personal vom Klinikum untersucht. Dabei konnte bisher bei neun MitarbeiterInnen und sechs PatientInnen SARS-CoV-2 nachgewiesen werden.

Ein 82-jähriger Patient gestorben

Ein 82-jähriger Patient, der positiv getestet wurde, ist an den Folgen seiner Covid-Infektion inzwischen gestorben. Das Gesundheitsamt geht von einem zusammenhängenden Infektionsgeschehen im Klinikum Dortmund aus. Es seien aber noch weitere Auswertungen erforderlich, um beurteilen zu können, ob alle gemeldeten Fälle einer Quelle zuzuordnen sind. Möglich sei auch, dass es mehrere unabhängige Infektionsfällen sein könnten. Auch in der St.Josef Klinik in Dortmund ist ein 89-Jähriger mit mehreren Vorerkrankungen, der positiv getestet wurde, gestorben.

Anfang Juni bereits größere Zahl an Ansteckungen bei Familienfest

Seit Anfang Juni hat sich die Zahl der Ansteckungen in Dortmund im Vergleich zu den Wochen vorher sprunghaft erhöht, beklagt Dr. Frank Renken, Leiter des Gesundheitsamtes Dortmund. Auch bei einem Familienfest hatten sich zwölf Menschen mit Wohnsitz in Dortmund mit dem Coronavirus angesteckt. " Hier gibt es einen Zusammenhang zum Zuckerfest ", so Renken.

Quarantäne für Betroffene und Kontaktpersonen

Die Betroffenen und ihre Kontaktpersonen bei beiden Infektionsfällen müssen nun in Quarantäne. Außerdem seien weitere Personen getestet worden - auch solche, die bisher keine Symptome zeigen, die sich aber trotzdem realistischerweise angesteckt haben könnten.