Erste Absolventen der neuen Binnenschifffahrtsausbildung in Duisburg

"Es ist ein großer Unterschied, ob ich jetzt am Meer fahre. Habe 100 Meter Wasser unterm Kiel oder 20 Zentimeter. Da wirken ganz andere Effekte und die sind halt hier in diesem Simulator nachgestellt, simuliert und eins zu eins wie in der Wirklichkeit widergegeben und machen das Besondere aus. Und dieser Simulator ist auch einzigartig in der Binnenschifffahrt. Und der ist so gut und so original, dass mittlerweile auch die Prüfungen für Patente hier am Simulator abgenommen werden und nicht mehr auf einem wirklichen Schiff in der Realität“

Udo Joosten, Bereichsleiter für Binnenschiffer im Schifferberufskolleg