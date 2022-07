Neue Badestelle in Bochum schon gesperrt

"Das nenne ich mal einen Flop." - "Typisch Deutschland." In den Sozialen Medien gibt es Unmut über die rote Ampel an der Ruhr in Bochum-Dahlhausen. Zu hören ist auch von enttäuschten Familien, die am Wochenende einen Ausflug zur neuen Badestelle an der Ruhr gemacht haben, um dann vor Ort festzustellen: Das Baden ist im Moment verboten. Das ist der aktuelle Zustand seit Donnerstagabend (30.06.).

Die neue Badestelle Ruhr in Bochum-Dahlhausen

Was war passiert? Donnerstagabend, kurz nach der offiziellen Eröffnung der Badestelle, kam beim Unwetter sehr viel Regen herunter. So viel Regen, dass das Frühwarnsystem des Ruhrverbands an der Station Essen-Steele auslöste und die Ampel am Ruhrufer automatisch auf Rot schaltete. Ab dann ist das Baden offiziell verboten.

Regenmenge gibt den Ausschlag