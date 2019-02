Für die Autofahrer auf der A45 bei Hagen bietet sich am Dienstag (26.02.2019) ein spektakulärer Anblick. Kräne heben mehrere Stahlteile für den Neubau der Lennetalbrücke in die Höhe. Oben werden sie dann zusammengeschweißt und vermessen. Später soll über die Stahlkonstruktion dann die Fahrbahn verlaufen.

