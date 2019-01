Straßenkriminalität: Neue Videobeobachtung in Essen?

Ordnungsdezernent will System prüfen

Seit Anfang Dezember wird das europaweit einzigartige Pilotprojekt in Mannheim getestet. Jetzt will sich der Essener Ordnungsderzernent Christian Kromberg das System vorführen lassen. Er will dann darüber entscheiden, ob es zukünftig auch in Essen installiert wird.