Drei Viertel aller "Combat 18"-Mitglieder in NRW leben im Ruhrgebiet. Das geht aus der Antwort des NRW -Innenministeriums auf eine kleine Anfrage der Grünen hervor. Demnach leben vier Mitglieder in Dortmund, einer in Hamm und einer in Waltrop. Außerdem sind den Sicherheitsbehörden noch ein Mitglied in Köln und Mönchengladbach bekannt.

Sprengstoffanschläge mit Toten

"Combat 18" steht für "Kampfgruppe Adolf Hitler". Die 18 steht für den ersten und achten Buchstaben des Alphabets. Dahinter verbirgt sich ein rechtsextremes Terrornetzwerk aus England. In den 90er-Jahren verübte es mehrere Sprengstoffanschläge mit Toten – unter anderem in London.

Dortmunder Band mit Verbindungen zu " Combat 18 "?

In der rechtsextremen Szene bekennen sich immer wieder Neonazis zu "Combat 18", indem sie T-Shirts mit dem Aufdruck tragen. Der Sänger der Dortmunder Rechtsrock-Band "Oidoxie" hat sich sogar den Namen der Neonazi-Gruppe auf den Oberkörper tätowieren lassen und mit seiner Band eine Art Hymne der Bewegung herausgebracht. In einem Prozess im Sommer 2019 distanzierte sich der Sänger nach eigenen Angaben von der Gruppierung.

Video starten, abbrechen mit Escape Rechtsextremes Netzwerk C18 im Ruhrgebiet?. 05:45 Min. . Verfügbar bis 28.05.2020.

Verfassungsschutz sieht keine Verbindung

Die Sicherheitsbehörden sehen keine Verbindung des Sängers zu "Combat 18". In der Antwort erklärt das Innenministerium: „Es liegen […] keine Erkenntnisse dafür vor, dass Mitglieder von „Combat 18“ aus Nordrhein-Westfalen aktive Mitglieder einer Rechtsrock-Band sind.“

Diskussion um Verbot