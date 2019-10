Neonazi-Demos: Verbot möglich?

Neonazis haben laut Polizei in Dortmund bis zum Jahresende für jeden Montag eine Demonstration angemeldet. Am Montagabend (14.10.2019) erschienen rund 80 Rechte zu ihrer Kundgebung vor der Justizvollzugsanstalt in Dortmund. Gleichzeitig protestierten rund 1.600 Vertreter eines bürgerlichen Bündnisses friedlich gegen den rechten Aufmarsch.

So kurz nach dem Anschlag von Halle sei es unerträglich, wenn Neonazis mit antisemitischen Parolen durch die Stadt ziehen - sie fordern ein Verbot der rechten Demos.

Doch so ein Verbot ist zurzeit eher unwahrscheinlich - die juristischen Hürden sind hoch. Gerichte haben in der Vergangenheit in den meisten Fällen die Versammlungsfreiheit als besonders schützenswertes Grundrecht eingestuft - auch für Verfassungsfeinde.