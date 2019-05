Dortmunder Neonazi muss ins Gefängnis

Polizeipräsident begrüßt Urteil

Der Dortmunder Polizeipräsident Gregor Lange begrüßt das Urteil: "Das heutige Urteil sendet ein deutliches Signal in Richtung der rechten Szene, die wir intensiv im Blick haben und der wir keine Freiräume in Dortmund lassen." Die Polizei werde an ihrer "Null-Toleranz-Strategie" festhalten.

Stand: 09.05.2019, 15:43