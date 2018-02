"Fuck Nazis" - Unbekannte besprühen Autos der Essener Tafel

"Fuck Nazis" steht in roter und schwarzer Farbe auf Türen und Fahrzeugen der Essener Tafel. Unbekannte haben das in der Nacht auf Sonntag (25.02.2018) getan und wollten damit wohl Kritik üben an der Entscheidung der Tafel vorerst nur noch deutsche Bedürftige aufzunehmen.

Doch die Graffitischmierereien an mindestens sechs Fahrzeugen und den Türen der Essener Tafel beschäftigen nun die Polizei Essen. Sie ermittelt mit dem Staatsschutz und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich zu melden.

Viel Kritik an Entscheidung der Essener Tafel

Unbekannte haben "Fuck Nazis" auf Türen und Autos der Essener Tafel gesprüht

Bundesweit hatte es Kritik an der Entscheidung der Tafel in Essen gegeben. Sie hatte diese damit begründet, dass mittlerweile an die 75 Prozent der Mitglieder Ausländer seien - die deutsche Oma oder Alleinerziehende würden sich deshalb nicht mehr trauen, zur Tafel zu kommen.

Essener Tafel hält an Entscheidung fest