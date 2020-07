Gefährlich: Unbekannte schlagen Nägel in Hertener Spielgeräte

In Herten sind auf sechs Schul-Spielplätzen gefährliche Nägel in Holzspielgeräten gefunden worden. Das teilte die Stadt am Donnerstag (23.07.2020) mit. Mitarbeiter des Betriebshofs hatten die Nägel demnach bei routinemäßigen Kontrollen entdeckt und mittlerweile entfernt oder ganz eingeschlagen.

Betriebshof bittet um Hinweise

Durch die überstehenden Nägel hätten sich die spielenden Kinder verletzen können, sagt die Stadt. Der Betriebshof hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet und hofft darauf, dass sich Zeugen melden.

Nägel an sechs Schulen gefunden

Betroffen waren laut aktuellen Informationen der Stadt die Spielplätze an diesen Standorten: Wald-, Comenius-, Ludgerus-, Goethe- und Süder Grundschule am Standort in der Feige sowie der Willy-Brandt-Schule.

Die Stadt bittet Spielplatzbesucher dennoch darum, die Geräte vor dem Spielen noch einmal zu kontrollieren und vorsichtig zu sein.

Stand: 24.07.2020, 09:14