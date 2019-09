Für das wegen eines Unwetters abgebrochene Konzert von Casper und Marteria am Baldeneysee, bei der 31 Personen verletzt worden waren, wird es zwar keinen Ersatztermin am "Seaside Beach" geben. Betroffene Konzertgäste haben aber ein siebentägiges Vorkaufsrecht für zwei Konzerte in Oberhausen. Darüber hat der Ticketanbieter die Betroffenen am Freitag (27.09.2019) per E-Mail informiert.