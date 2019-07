Eine Woche, nachdem ein Mann in einem Dortmunder Frisiersalon durch einen Schuss verletzt wurde, hoffen Polizei und Staatsanwaltschaft Dortmund auf Hilfe durch die Öffentlichkeit. Am Donnerstagnachmittag (25.07.2019) veröffentlichten sie ein Bild aus einer Überwachungskamera.

Belohnung für Hinweise

Es zeigt einen Mann, der in einen dunklen Pkw mit dem Kennzeichen DO-AM 1070 einsteigt. Die Nummernschilder sind gestohlen. Hinweise zu dem Unbekannten und dem Auto nimmt die Polizei unter 0231/132-7441 entgegen. Für sachdienliche Hinweise ist eine Belohnung von 3.000 Euro ausgesetzt.

Streit unter Rockergruppen

Am vergangenen Donnerstag (18.07.2019) war ein 38 -jähriger Mann in einem Frisiersalon in der Dortmunder Hansastraße durch einen Schuss verletzt worden. Der unbekannte Täter war zunächst zu Fuß geflohen und später in ein Auto gestiegen. Die Polizei geht davon aus, dass hinter der Tat ein Streit unter verfeindeten Rockergruppen steckt. Sie stuft die Tat als versuchte Tötung ein.

Tat als möglicher Racheakt?