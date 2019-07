Schule hätte mehr Rücksicht erwartet

Auch Schulleitung, Lehrer und die beiden Sozialarbeiter an der Gesamtschule sehen das so. Die Sonderpädagogen, eigentlich für die Inklusion von Kindern mit Behinderungen zuständig, arbeiten eng mit den Sozialarbeitern zusammen. " Wir sind hier gemeinsam Anlaufstelle für alle Arten von Kummer und Sorgen der Schüler und auch Lehrer ", sagt Schulsozialarbeiter Stefan Theyssen.

" Alles, was wir zusammen erarbeitet haben, wird kaputt gemacht. Das ist extrem frustrierend." Schulleiterin Ellen Kreis zeigt sich enttäuscht über die Entscheidung der Bezirksregierung: " Gerade nach dem schlimmen Ereignis im Mai und dem, was wir hier danach durchgemacht haben, hätten wir uns mehr Rücksicht gewünscht. "

Bezirksregierung sieht mehr Bedarf an Förderschule

Die Bezirksregierung in Arnsberg erklärt, sie müsse den Mangel verwalten, es gebe landesweit zu wenig Sonderpädagogen. " Wir mussten die Entscheidung so treffen, weil diese Gesamtschule mit drei Sonderpädagogen verhältnismäßig gut aufgestellt ist und der Bedarf an Förderschulen noch größer ist " , erklärt Schuldezernent Burkhard Koller.

Man werde aber im Juli noch Gespräche mit dem Schulamt in Dortmund führen, ob vielleicht doch noch Personal für die Gesamtschule in Dorstfeld zur Verfügung stünde.

Lehrer warnt vor Stellenkürzungen

Der Lehrer, den die beiden Schüler im Mai auf dem Schulhof erschlagen wollten, warnt vor einer Stellenkürzung an seiner Schule: " Es muss ins Bewusstsein kommen, dass wir Lehrer hier auch mit jungen Menschen arbeiten, für die wir nicht ausgebildet sind. Dafür brauchen wir die Unterstützung der Sozialarbeiter und Sonderpädagogen unbedingt. "

