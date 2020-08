Hilfsbereiter Nachbar in Marl war Brandstifter

Die Staatsanwaltschaft Essen und die Polizei in Marl ermitteln gegen einen 33-jährigen Verdächtigen. Der Mann hat nach eigenen Angaben zwischen Mitte und Ende August 2020 mehrfach Brände an einem Mehrfamilienhaus gelegt. Personen kamen zwar nicht zu Schaden, aber es entstand ein " nicht unerheblicher " Sachschaden an der Gebäudefassade, im Keller und an einem Pkw .

Ermittlerteam schöpfte Verdacht

Die Beamten des Brandkommissariats kamen bei ihrer Arbeit dem Nachbarn auf die Spur, der sich zum Teil selbst als Entdecker der Brände hervortat und seinen Nachbarn bei den Löscharbeiten half. Er wurde vorläufig festgenommen und befindet sich auf Anordnung des Haftrichters in Untersuchungshaft.

Stand: 27.08.2020, 11:36