Museum Folkwang zeigt "Bühnenwelten" zu Bauhaus-Jubiläum

"Bühnenwelten" in der Reihe "Bauhaus am Folkwang" ist noch bis zum 8. September 2019 im Museum Folkwang in Essen zu sehen. Am 29. September startet dann zum Abschluss des Bauhaus-Jubiläums am Beispiel von László Moholy-Nagy eine kleine Schau zur Hinwendung der Kunst- und Gewerbeschule zu Fotografie und Film (Marianne Brandt, "Selbstporträt mit Schmuck zum Metallischen Fest", 1929).