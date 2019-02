Der freie Eintritt in die Kunstsammlung des Folkwang-Museums zieht offenbar zahlreiche neue Besucher in das Essener Ausstellungshaus. 2018 kamen nach Museumsangaben 106.000 Besucher, wie am Sonntag (17.02.2019) bekannt wurde. 2014, als noch Eintritt verlangt worden war, zählte das Haus knapp 37.000 Besuche.

Das Museum Folkwang zeigt viele hochkarätige Kunstwerke aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Die Essener gehören zu den bundesweit wenigen großen Häusern mit freiem Zugang. Ausgenommen sind allerdings die Sonderausstellungen. Das Projekt ist bis Sommer 2020 befristet: Um entgangene Einnahmen auszugleichen, erhält das Museum währenddessen jährlich 200.000 Euro von der Krupp-Stiftung.

Museum strebt Verlängerung des Vorzeigeprojekts an

Das Ausstellungshaus strebt eine Verlängerung des Vorzeigeprojekts an. Zur Folkwang-Sammlung gehören Kunstwerke berühmter Maler wie Claude Monet, Paul Cézanne, Vincent van Gogh und Pablo Picasso. Die Vorsitzende des Verbands Rheinischer Museen, Regine Zeller, hält das Öffnen der Museen bei freiem Eintritt grundsätzlich für eine gute Sache. " Es muss allerdings gegenfinanziert sein ", betont sie.