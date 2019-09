Vergewaltigung in Mülheim: Familie droht Abschiebung

Hauptverdächtige in Untersuchungshaft

In dem Fall wird gegen drei 14-Jährige ermittelt. Sie stehen im Verdacht, die Frau am 5. Juli abends in einem Waldstück vergewaltigt zu haben. Der Hauptverdächtige soll die Frau bereits zuvor einmal vergewaltigt haben. Er sitzt in Untersuchungshaft. Die drei Tatverdächtigen sind laut Polizei bulgarische Staatsbürger.

Stand: 23.09.2019, 18:10