Hund in Ruhr geworfen: Polizei ermittelt Täter

Die Polizei hat am Dienstag (08.01.2019) einen 58-jährigen Mülheimer vorläufig festgenommen, der seinen Hund von der Schlossbrücke in die Ruhr geworfen haben soll. Das Tier war am 29.12.2018 abends tot am Ufer der Ruhr gefunden worden. Zwei Zeuginnen hatten zuvor einen Mann beobachtet, der sich mit seinem Hund auf der Brücke befand. Plötzlich habe der Mann den Hund genommen und über das Geländer in die Ruhr geworfen.